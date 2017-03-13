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Лента · В России
96

Когда бренд в тренде

13.03.2017

В недавно опубликованном «Обзоре тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке» (Frost & Sullivan совместно с рынком инноваций и инвестиций Московской биржи и Фондом развития промышленности) эксперты дают весьма оптимистические прогнозы : в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок (включая биотехнологии) будет расти в среднем на 4,6% и к 2025 г. его объемы составят 1,7 трлн долларов. Не помешает этому даже такой фундаментальный вызов для отрасли как кардинальное изменение подходов к развитию мировой системы здравоохранения - развитие концепции превентивной медицины и фокусирование государственных усилий на профилактике. Тренд, знакомый нам по советскому здравоохранению.

Надо заметить, что для многих западных фармкомпаний эти тенденции не стали неожиданными. Через аптечную сеть наряду с лекарственными препаратами непосредственно для лечения заболеваний они давно предоставляют и средства для их профилактики, витамины и БАДы, специализированные продукты питания, косметические товары и, конечно же, самые разнообразные средства санитарии и личной гигиены.

Подобные примеры можно наблюдать и в России. Хорошо известная нашим медикам (и их пациентам) по качественным ЛС и изделиям медицинского назначения компания «Верофарм» недавно объявила о запуске новой линейки гигиенических средств - влажных салфеток и туалетной бумаги Веромистин®.

Насколько интересно это предложение аптекам?

Даже без учета тенденций недалекого, но все же будущего, уже сегодня (судя по опросам) более 40% руководителей аптек изъявляют готовность развивать торговлю парафармацевтикой: «Надо перепозиционироваться на более высокодоходный сегмент. Это – высокомаржинальный продукт, позволяющий инвестировать в собственное развитие».

Принимая во внимание опытность, разборчивость (и даже капризность) нынешнего клиента, предлагать ему нужно качественный продукт проверенного бренда. И «ВЕРОФАРМ» с его безусловной приверженностью к обеспечению и качества, и безопасности в полной мере отвечает таким запросам. К этому следует добавить широкий, сбалансированный ассортимент нового продукта (с разнообразием компонентов пропитки), его многофункциональность и оптимальное соотношение цена/качество. Не последнее место в списке плюсов занимает и привлекательный, яркий дизайн упаковки.

В новую линейку Веромистина вошли влажная туалетная бумага детская с экстрактом алоэ вера Веромистин®Kids, салфетки влажные детские с экстрактом календулы и витамином E Веромистин®Kids, влажная туалетная бумага с экстрактом ромашки и алоэ вера Веромистин®Natural, салфетки влажные для интимной гигиены Веромистин®Silver, салфетки влажные освежающие для чувствительной кожи Веромистин®Sensetive, салфетки влажные очищающие Веромистин Daily.

Все эти продукты отличает комфортность в использовании, мягкие растворы пропитки нежно очищают, не раздражая кожу, придавая ощущение свежести и чистоты, а у ряда продуктов устраняя раздражение, обеспечивая бактерицидное и увлажняющее действие. Пропиточные композиции не содержат спирта, красителей и не оставляют следов. Особое место в линейке занимает детская продукция - влажная туалетная бумага и салфетки Веромистин® Kids - из очень мягкого материала с пропиткой, чьи компоненты известны своим смягчающим, восстанавливающим и успокаивающим действием.

Так что в любой ситуации (от похода в спортзал или бассейн и до путешествия) каждому человеку (ведущему здоровый образ жизни или просто нежелающему болеть) первостольник может смело предлагать один из продуктов Веромистин®. В новом тренде будут и продавец, и покупатель.

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Метки
ОАО "Верофарм"
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
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