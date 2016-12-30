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Казахстан предлагает объединить госзакупки в рамках ЕАЭС

30.12.2016

Казахстан как государство, уже имеющее 7-летний опыт централизованного закупа, выходит с инициативой в рамках Евразийского экономического пространства начать проработку вопроса осуществления совместных закупок со странами ЕАЭС – Россией, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном. Об этом на международной конференции «Обращение лекарственных средств и медицинских изделий в Республике Казахстан рассказал управляющий директор - член правления ТОО «СК-Фармация» Серикбол Мусинов.

В 2009 году в Казахстане создан Единый дистрибьютор. С целью рационального расходования бюджетных средств утверждены новые подходы к ценообразованию. В частности, введена регрессивная наценка (высокая – для лекарств с низкими ценами, низкая - для дорогостоящих препаратов), установлены предельные цены для производителей, зафиксированы оптовые и розничные надбавки.

«Анализ показывает, что наибольшая экономическая эффективность с 2011 по 2017 год была достигнута по закупкам, произведенным по прямым контрактам (13,7%). Поэтому в стратегии развития Единого дистрибьютора в качестве ключевого показателя заложено увеличение объемов закупок, осуществляемых напрямую у отечественных производителей в рамках долгосрочных контрактов и у иностранных компаний по безаналоговым препаратам. Кроме того, планируется и далее расширять международные закупки», – заявил Серикбол Мусинов.

Он привел пример международных закупок. 29 сентября 2016 года впервые было подписано соглашение между ТОО «СК-Фармация» и ЮНИСЕФ на закупку антиретровирусных препаратов на 2017 год для ВИЧ-инфицированных людей. В соответствии с соглашением, объем закупок составил более 1 млрд тенге, что позволяет закупить антиретровирусные препараты по наиболее низким ценам. В результате будет закуплен больший объем лекарств и увеличен охват лечением с 6,2 тысячи до 13 тысяч человек. За счет закупа через ЮНИСЕФ АРВ-препаратов достигнут экономический эффект в размере более 380% (экономия составила более 4 млрд тенге). Таким образом, закуп антиретровирусных препаратов через ЮНИСЕФ позволяет реально приблизить Казахстан к досрочной реализации целей развития тысячелетия Декларации Организации Объединенных Наций.

Впрочем, не все гладко идет в Казахстане. «Наболевшей остается проблема рационального и эффективного использования лекарственных средств. Ее решение невозможно без качественного определения потребности, формирования заявок и учета лекарственных средств медицинскими организациями», – говорит глава ТОО «СК-Фармация».

Мешает развитию лекарственного обеспечения непрозрачность движения лекарственных средств и изделий медицинского назначения внутри медицинских организаций.

Всем этим опытом и готов поделиться Казахстан. По словам С. Мусинова, для начала единые закупки ЕАЭС можно сделать по ряду вакцин, затем по онкологическим препаратам и т.д.

По мнению заместителя генерального директора компании STADA CIS Ивана Глушкова, идея совместных закупок хорошая. В большей степени в этом заинтересованы остальные страны члены союза, так как для них это возможность получить лекарства по меньшей цене. Также это было бы на руку производителям, в этом случае для них упростились бы закупочные процедуры.

«Но пока это только идея, правового механизма в рамках ЕАЭС нет. Зато есть много технических вопросов: расчеты, выбор оператора. Возможно столкновение чьих-то интересов, что может не дать этой идее реализоваться», – заключил он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Казахстан
закупки
лекарственные препараты
ЕАЭС
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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