«Катрен-Стиль» вошел в тройку лидеров самых популярных интернет-ресурсов в опросе фармацевтов

Результаты осенней волны исследования мнений фармацевтов и провизоров аналитического агентства Synovate Comcon были опубликованы в конце декабря. Сразу два сайта, принадлежащих компании «Катрен», — apteka.ru и katrenstyle.ru, оказались в ТОП-10 списка наиболее популярных у работников аптек интернет-ресурсов.

Более 10 лет компания «Катрен» выпускала популярный глянцевый журнал для работников фармацевтической отрасли – «Катрен-Стиль». В июле 2016 года на пике популярности* издание полностью перешло на электронную платформу и начало функционировать как интернет-СМИ. Сайт katrenstyle.ru, ранее выступавший как приложение к бумажной версии, в августе был обновлен и полностью переверстан под новые задачи. Смена формата позволяет редакции быстро реагировать на запросы аудитории и быть ближе к читателю. Согласно последним исследованиям Synovate Comcon, 56% провизоров и фармацевтов используют интернет для получения профессиональной информации.

С переходом «Катрен-Стиля» в интернет существенно изменилась редакционная политика издания: если раньше журнал позиционировался как lifestyle-издание, то сейчас акцент сместился в сторону экспертного, научно-популярного и образовательного издания, использующего весь арсенал интерактивных форматов.

Центром издания стал раздел вебинаров, площадки, на которой провизоры и фармацевты могут бесплатно прослушать лекцию и задать вопрос ведущим экспертам фармрынка — производителям, профессуре фармацевтических вузов, представителям власти и контролирующих органов. Удобный интерфейс и календарь позволяет сотрудникам аптек запланировать участие в вебинарах на месяц вперед. За полгода средняя посещаемость вебинаров увеличилась в 2-3 раза. Число участников на некоторых мероприятиях превысило 1000 человек. Одним из самых популярных стал вебинар, проведенный в ноябре в сотрудничестве с Росздравнадзором и посвященный проверкам в аптеках.

Осеннее исследование аналитического агентства Synovate Comcon показало, что аудитория печатного журнала «Катрен-Стиль» успешно переориентировалась на электронное издание. Важность сайта для работников аптек в сравнении с данными за октябрь 2015 года ощутимо выросла.

Источник: Исследование Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов», Synovate Comcon, октябрь 2016

Помимо информирования о новинках фармзаконодательства и создания новостных дайджестов, журнал «Катрен-Стиль» делает ставку на обратную связь. Редакция постоянно проводит мониторинг запросов читателей и, привлекая квалифицированных экспертов, отвечает на все актуальные вопросы — от фармконсультирования (в этом «Катрен-Стиль» сотрудничает с Минздравом, определившим фармконсультирование базовой компетенцией провизора) до разрешения неоднозначных трактовок нормативных актов и приказов. Для этого созданы специальные разделы: «Юридический блог», «Тесты», «Шпаргалки», «Конфликтная зона», «Аптека: взгляд изнутри» и «Диагноз и лечение».

*Исследование Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов», Synovate Comcon, апрель 2016

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