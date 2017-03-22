Кассация признала законным отказ ФАС России зарегистрировать цену на препарат «Простенонгель»

21 марта Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО «Фармсинтез» и признал законными решение Арбитражного суда г. Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и отказ ФАС России в регистрации предельной отпускной цены на лекарственный препарат «Простенонгель» производства «Кевельт» (Эстонская Республика).

Причиной отказа ФАС России в регистрации предельной отпускной цены препарата послужило представление заявителем на госрегистрацию предельной отпускной цены, практически втрое превышающей ранее исключенную цену на этот же лекарственный препарат (с 307,82 руб. до 911,74 рублей). Причем заявление на регистрацию новой цены поступило в ФАС России спустя всего 4 месяца после исключения прежней цены.

Заявитель настаивал на том, что трехлетний запрет на регистрацию новой цены при исключении старой должен исчисляться только с момента вступления в силу нормативного акта, установившего такой запрет, однако все суды такую трактовку законодательства отклонили.

«Законодательство, регулирующее ценообразование на лекарственные препараты, запрещает увеличение цены в течении трех лет с момента отзыва производителем лекарственного препарата ранее зарегистрированной цены. Такой запрет препятствует экономически необоснованному росту цен. Предположение заявителя о том, что трехлетний период, в течение которого невозможно увеличить цену на лекарственный препарат, должен исчисляться после 1 октября 2015 года, является неверным толкованием нормы материального права, поэтому суды трех инстанций поддержали ФАС России в этом споре», – отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

Стоит отметить, что в ближайшее время может измениться порядок регистрации цен на ЖНВЛП – Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 марта 2017 года разработать и утвердить документ, устанавливающий правила для экономического анализа при регистрации цен на ЖНВЛП. В том числе глава государства требует прописать максимальную прибыль, которую может получить компания-производитель.

Кроме того, он требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. Доклады по этому заданию должны быть предоставлены в администрацию президента к 1 августа и к 20 декабря 2017 года.

Третий пункт поручений напрямую касается практики госзакупок лекарств. После установления новых цен на ЖНВЛП президент требует сравнить их с ценами, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше вновь установленной, будут переданы в правоохранительные органы. Срок — до 1 февраля 2018 года.