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Картельный сговор потянул на 20 тыс. рублей штрафа

28.03.2017

20 тысяч рублей заплатит ИП Юлия Выборнова за картельный сговор на торгах, выявленный Ингушским УФАС России в прошлом году. Это минимальный размер штрафа, предусмотренный ч.1 статьи 14.32 КоАП РФ.

Напомним, чтобы доказать факт поддержания цены на торгах, территориальный орган ФАС в Ингушетии изучил тактику участия индивидуальной предпринимательницы в 56 аукционах на поставку лекарственных средств по всей России. Везде, где наравне с нею за право заключения контракта боролись Вячеслав Штепа и Михаил Востриков, происходило примерно одно и то же. Усилиями заговорщиков цена снижалась от начальной на 50%, после чего подача заявок от конкурентов прекращалась. Но на этапе подписания договора о поставке обнаруживалось, что и победитель №1, и победитель №2 – физические лица, не имеющие лицензий на осуществление фармацевтической деятельности. Тогда контракт заключался с победителем №3 – ИП Юлией Выборновой.

- Были и другие неоспоримые доказательства заключения устного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах, – пояснил руководитель УФАС по Республике Ингушетия Батыр Точиев. – По двум физическим лицам административные дела находятся на стадии рассмотрения.

Добавим, что в Кировском районном суде Астрахани в настоящее время в отношении ИП Юлии Выборновой рассматривается уголовное дело. Ее обвиняют в незаконном предпринимательстве в связи с тем, что, имея лицензию на розничную фармацевтическую деятельность, она осуществляла также оптовые поставки лекарственных препаратов. «ФВ» следит за судебным процессом.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
картельный сговор
Республика Ингушетия
Фармвестник-ТВ
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