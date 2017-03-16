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Картельные сговоры на госзакупках лекарств выявлены в 80 регионах

16.03.2017

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести специальную ответственность за воспрепятствование проверке сотрудником антимонопольных органов. Соответствующий законопроект по внесению правок в Кодекс об административной ответственности (КоАП). Внеплановая проверка – эффективный способ пресекать нарушения антимонопольного законодательства, в том числе в госзакупках. Однако компании часто препятствуют таким проверкам, не боясь низких штрафов. По мнению ФАС, для таких случаев необходимо назначить специальные повышенные штрафы.

Анализ ФАС показывает, что в России ежегодно растет количество раскрываемых картелей. В 2016 г. по отношению к предыдущему периоду рост составил 18%. При этом картели с целью поддержания цен на торгах видоизменились качественно. «Если до 2014 г. в деятельности картели принимали участие не более 10-20 хозяйствующих субъектов и их деятельность, как правило, охватывала несколько закупочных процедур, то в 2015 – 2016 годах мы наблюдаем, что подобные антиконкурентные соглашения исчисляются уже десятками, а количество торгов, охваченных картелями – тысячами», – сетуют антимонопольщики.

Один из секторов, где активно используются картели, закупки лекарств и медизделий. На фармацевтических рынках сектор государственных закупок составляет более 30%, при этом сегодня действие картелей на торгах выявлено на территории 80 регионов. Наиболее масштабный картель касался поставок медикаментов и изделий медицинского назначения, он действовал на протяжении нескольких лет и охватил 718 аукционов.

«Картели ограничивают или полностью устраняют конкуренцию в различных отраслях экономики. В случае сговоров на торгах, хозяйствующие субъекты вместо того, чтобы конкурировать между собой, договариваются и делят лоты, поддерживают цену, чтобы получить максимальную цену за свой товар (услуг). Следствием таких действий участников размещения государственного заказа является неэффективное расходование бюджетных средств и снижение (либо отсутствие) экономии бюджетных средств при проведении торгов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ФАС утверждают, что основным способом получения доказательств нарушения антимонопольного законодательства, и, в первую очередь, картелей, является внеплановая проверка. Именно благодаря наличию полномочий по проведению таких проверок антимонопольный орган способен эффективно пресекать нарушения.

Согласно действующим нормам за воспрепятствование проверке граждане наказываются штрафом в размере от 500 до 1 тыс. руб., должностные лица - от 2 до 4 тыс. руб., юридические лица - от 5 до 10 тыс. руб.

ФАС предлагает дополнить КоАП специально статьей, которая касается воспрепятствования деятельности именно сотрудника федерального антимонопольного органа. За такое правонарушение предлагается граждан штрафовать на сумму от 10 до 15 тыс. руб., должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц – от одной двухсотой до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), но не менее 100 тыс. руб.

Публичное обсуждение законопроекта закончится 29 марта 2017 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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