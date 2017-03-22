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Лента · В России
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Как будет проходить регистрация лекарств в рамках рынка ЕАЭС?

22.03.2017

25 апреля 2017 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники» пройдет конференция «Экспертиза и регистрация лекарственных средств в ЕАЭС – РегЛек-ЕАЭС-2017».

Правила работы в сфере регистрации лекарств с введением единого рынка ЕАЭС меняются. С 1 января 2017 года регистрация препаратов в России и на уровне стран ЕАЭС происходит как по национальным правилам, так и по правилам единого рынка. Начиная с января 2021 года все производители должны регистрироваться продукцию только в соответствии с правилами ЕАЭС. До конца 2025 г. все зарегистрированные по российским правилам лекарства должны быть приведены в соответствие с правилами ЕАЭС.

Особенность регистрации в рамках ЕАЭС заключается в наличии двух процедур регистрации:

- децентрализованной, когда все государства члены-ЕАЭС одновременно рассматривают материалы досье,

- и взаимного признания, когда каждое из государств последовательно рассматривает материалы досье.

Новый подход потребует от фармацевтических компаний перестроить правила работы по регистрации лекарств. Конференция РегЛек-ЕАЭС-2017 будет полностью посвящена разъяснению вопросов по регистрации лекарств в рамках ЕАЭС.

На РегЛек-ЕАЭС-2017 приглашены те, кто находится в эпицентре регуляторных изменений.

В числе спикеров конференции – представители Евразийской экономической комиссии:

- Елена Саканян, председатель Фармакопейного комитета Евразийской экономической комиссии;

- Анна Кравчук, консультант Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии;

- Мария Задворнова, консультант департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

Спикеры от национального регулятора:

- Арсалан Цындымеев, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России;

- Юрий Олефир, генеральный директор ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России;

- Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Основные темы конференции РегЛек-ЕАЭС-2017:

  • Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей обращение лекарственных средств в ЕАЭС;

  • Процедуры регистрации и экспертизы;

  • Фармакопея ЕАЭС;

  • Требования к показателям качества различных групп лекарственных средств;

  • Требования к проведению доклинических и клинических исследований лекарственных средств;

  • Формирование досье на лекарственные средства для регистрации и внесения изменений;

  • Проведение этической экспертизы клинических исследований.

Посмотреть подробную программу конференции можно на сайте технического организатора.

По вопросу делегатского участия в конференции и за дополнительной информацией обращайтесь: по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012 и на сайт www.fru.ru.

Аккредитация для СМИ: Юлия Пегова, пресс-секретарь ФГБУ «НЦЭСМП», +7-495-234-61-06 доб. 172, +7-916-839-95-71, pegova@expmed.ru.

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Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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