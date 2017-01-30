К лету на 22 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с аптечными товарами

На транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК) оборудуют специальные торговые зоны, где разместят вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами, для продажи которых не требуется аптечная лицензия. Например, пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски и так далее. В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен.

Как рассказали в пресс-службе АО «МКЖД», отдельные зоны для торговли создадут в таких местах, где они не будут мешать проходящим пассажирам. Расположение торговых зон на станциях определят индивидуально. На каждом из 22 ТПУ планируется установить по четыре автомата.

Планируется, что аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле. Первые мобильные торговые точки должны появиться на станциях МЦК уже к этому лету, сообщили в пресс-службе.