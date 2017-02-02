Юристы ААУ «СоюзФарма» готовят фармработников к вступлению в силу новых Правил надлежащей аптечной практики

Юридическая служба ассоциации «СоюзФарма» подготовила для своих участников информационную справку, где разъясняются новшества, которые ждут аптеки после вступления в силу с 1 марта 2017 г. приказа Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» (НАП).

Несмотря на то, что в документе содержится достаточно большое количество норм действующего законодательства, регулирующего фармацевтическую деятельность, появились и новшества. Они потребуют от аптек серьезного обновления своей документационной базы и структурирования работы. Так, например, порядок предоставления аптекой фармацевтических услуг должен быть описан в виде стандартных операционных процедур (СОП). Появился и ряд спорных норм, касающихся фармпорядка.

В информационной справке обращено внимание руководителей аптек на ряд новшеств, появившихся в НАП: необходимость заполнения журнала по учету движения лекарственных препаратов из перечня минимального ассортимента; необходимость ведения журнала учета поступления и расхода вакцин; введение нового журнала – журнала информационной работы с медицинскими организациями о порядке обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно, продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий со скидкой; меняются требования к оформлению ценников и ряд других.

К сожалению, новому стандарту НАП не удалось избежать ряда нечетких формулировок или положений, допускающих неоднозначное толкование. Так, не оправдал надежд профсообщества вопрос об информировании покупателей (хотя безусловное достижение то, что термин «фармконсультирование» появился в НАП); не установлены сроки для возможного восполнения минимального ассортимента и др.

Это первый этап работы ассоциации со своими участниками по внедрению Надлежащей аптечной практики. Следующий – обсуждение неясных и спорных вопросов на региональных конференциях ассоциации, в которых планируется участие регуляторов, сообщили в пресс-службе ААУ «СоюзФарма».