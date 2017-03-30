 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
196

Юрий Калинин: отечественный медпром продолжит борьбу за увеличение доли рынка

30.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Сегодня в Москве начал работу IX всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, в котором принимают участие представители Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, а также депутат Госдумы Геннадий Онищенко и президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. Как отметил президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, реализация принятых на правительственном уровне решений, меры финансовой поддержки отрасли в рамках программы «Фарма 2020», оказали значительное влияние на улучшение инвестиционного климата и результаты работы отрасли. В 2016 г. объем производства медизделий увеличился на 16,8%, их доля на российском рынке выросла и достигла 20%. С 4,5 млрд рублей до 5,6 млрд рублей возрос объем экспорта. Но при этом Юрий Калинин отметил, что «в настоящий момент возможности отечественного производства лекарств и медизделий значительно превышают доли, занимаемые продукцией на рынке, что не может не вызывать беспокойства».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
30.01.2017 Правительство поддержит разработчиков имплантируемых медизделий
24.01.2017 Росстат: в 2016 г. в России произведено медизделий на сумму 36,9 млрд рублей
09.01.2017 Внесены изменения в перечень медтоваров, реализация и ввоз которых в РФ не подлежат обложению НДС
22.12.2016 Установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий в странах ЕАЭС
09.12.2016 ЕЭК готовит новые документы по обращению медизделий
Метки
медицинские изделия
Персоны
Онищенко Геннадий Григорьевич
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке
Рошаль Леонид Михайлович
Президент Национальной медицинской палаты, Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения