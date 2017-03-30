Юрий Калинин: отечественный медпром продолжит борьбу за увеличение доли рынка

Сегодня в Москве начал работу IX всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, в котором принимают участие представители Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, а также депутат Госдумы Геннадий Онищенко и президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль. Как отметил президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, реализация принятых на правительственном уровне решений, меры финансовой поддержки отрасли в рамках программы «Фарма 2020», оказали значительное влияние на улучшение инвестиционного климата и результаты работы отрасли. В 2016 г. объем производства медизделий увеличился на 16,8%, их доля на российском рынке выросла и достигла 20%. С 4,5 млрд рублей до 5,6 млрд рублей возрос объем экспорта. Но при этом Юрий Калинин отметил, что «в настоящий момент возможности отечественного производства лекарств и медизделий значительно превышают доли, занимаемые продукцией на рынке, что не может не вызывать беспокойства».