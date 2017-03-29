Юрий Калинин: наше дело чести – показать чистоту участия отечественных компаний в госторгах

Производители медицинских изделий напуганы заявлением главы ФАС Игоря Артемьева о возможном пересмотре постановления о третьем лишнем. Об этом заявил президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, выступая сегодня на научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития отечественной медицинской промышленности».

«Напуганы заявлением ФАС о том, что будут пересмотрены постановления 1289 и 102, потому что, как говорит ФАС, есть факты злоупотреблений этими инструментами, и это наша вина», – сказал Юрий Калинин.

По его словам, завтра в рамках IX всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности планируется озвучить анализ итогов торгов в рамках госзакупок и доказать, что этот процесс, в котором участвуют отечественные производители, прозрачен.

«Мы покажем, что там, где принимали участие отечественные компании, фиксировалось снижение цены до 40-60%, а та, где не участвовали – лишь на 1-2%», – заявил Юрий Калинин.