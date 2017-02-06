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Итальянская фармкомпания Alfa Wassermann локализуется в России

06.02.2017

Генеральный директор Российского филиала итальянской фармацевтической компании Alfa Wassermann Ольга Глазкова заявила о начале процесса локализации производства двух оригинальных препаратов на площадке OOO «Добролек» г. Москва. Это предприятие входит в состав вертикально-интегрированного холдинга «Фармэко».

Соглашение о производстве и выпускающем контроле качества препаратов «Неотон» и «Флюксум» было подписано в декабре 2016 года генеральным менеджером Alfa Wassermann Пьером Винченцо Колли и генеральным директором OOO «Добролек» Татьяной Дёмкиной. Предварительные договоренности между компаниями были достигнуты еще в мае 2016.

В апреле 2017 года итальянская компания ожидает получения регистрационных удостоверений с указанием новой производственной площадки. В настоящее время стороны занимаются детальной проработкой производственных планов и вопросов контроля качества. Выпуск первой партии запланирован на вторую половину 2017 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО "ФармЭко"
Alfa Wassermann
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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Больше чем производство
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