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ИСКЧ стал акционером американской компании Аrtgen

22.12.2016

ПАО «ИСКЧ» становится акционером американской биотехнологической компании Artgen, Inc. На базе Artgen идет реализация проекта развития в США и Канаде препарата-кандидата на основе интеллектуальной собственности, связанной с разработанным ИСКЧ российским препаратом «Неоваскулген», сообщает российская компания.

ИСКЧ осуществил первый транш в рамках инвестиции, в результате которой доля компании в Artgen, Inc. в дальнейшем составит 32%.

Соглашение с американскими партнерами было подписано в августе 2016 года. Соглашение предполагает лицензирование Artgen, участие ИСКЧ в этой компании, а также привлечение американскими партнерами финансирования, необходимого для получения разрешения FDA на клинические испытания и их начало.

«Artgen осуществляет девелопмент разработанного ИСКЧ инновационного препарата для лечения ишемии в США и Канаде при поддержке американского партнера. Нами было подписано как лицензионное соглашение, так и инвестиционное соглашение, поскольку мы считаем критически важным непосредственно участвовать в управлении проектом. Также мы рассматриваем долю в компании Artgen как ценный финансовый актив, стоимость которого будет расти по мере прохождения ключевых этапов проекта», – заявил генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев.

Партнером ИСКЧ и Artgen по Проекту является BioHealth Innovation, Inc. (BHI) - частно-государственное партнерство в штате Мэриленд, которое ведет оценку, отбор и содействует продвижению коммерчески значимых биотехнологических проектов.

В течение 3-х лет с начала реализации Проекта планируется организовать контрактное производство на территории США, провести доклинические исследования, получить разрешение на начало 1 фазы клинических исследований и завершить данную фазу. Для реализации этих целей партнеры ИСКЧ планируют привлечь необходимое дополнительное финансирование, включая грантовое.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО "Институт стволовых клеток человека"
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19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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