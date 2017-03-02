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Ирина Яровая и Дмитрий Морозов разработали законопроект о защите медработников

02.03.2017

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая и председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов разработали законопроект о защите медицинских работников и пациентов. Документ отправлен в Правительство РФ и Верховный суд для получения отзывов, сообщили в пресс-службе Комитета по охране здоровья.

По словам Дмитрия Морозова, в последнее время проблема нападения на врачей и машины скорой помощи нарастает как снежный ком.

«Решение этого вопроса потребовало детального юридического и человеческого осмысления, работы, которая смогла бы облечь проблему врачей в грамотные юридические формулировки, которые бы работали. Именно поэтому я как председатель Комитета Госдумы по охране здоровья обратился за помощью к Ирине Анатольевне Яровой», — отметил депутат.

В свою очередь вице-спикер нижней палаты парламента подчеркнула, что законодатели постарались решить две проблемы: защиту пациента и защиту врача.

По словам Ирины Яровой, противоправные действия, совершаемые против медработников, исполняющих профессиональные обязанности, – это посягательство одновременно на два объекта: жизнь и безопасность пациента, и жизнь и профессиональную деятельность самого медицинского работника.

Парламентарий уточнила, что документами предусматривается введение двух видов ответственности: уголовной и административной за факт воспрепятствования деятельности врача и уголовной , если препятствия повлекли вред здоровью пациента или его смерть. Также будет установлена ответственность за причинение медработникам телесных повреждений или угроз убийством.

«Кроме того, мы устанавливаем дополнительную административную ответственность для тех хулиганов на дороге, которые мешают проезду скорой помощи. Дополнительная ответственность устанавливается за действия, которые повлекли нарушение сроков предоставления медицинской помощи пациенту», — добавила вице-спикер.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медики
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27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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