Ipsos Healthcare: Интернет вышел на первое место среди основных источников информации для провизоров

56% провизоров первого стола отметили интернет в качестве основного источника информации о лекарственных препаратах. Таковы результаты осенней волны синдикативного исследования 2016 года Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos Healthcare.

Доля провизоров, рассматривающих интернет в качестве основного источника получения информации о лекарственных препаратах (56%), впервые превысила аналогичный показатель для визитов медицинских представителей (50%). Также следует отметить, что интернет является самым динамично растущим источником информации для провизоров. За последний год доля использующих его специалистов выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Источники информации о ЛП для провизоров.