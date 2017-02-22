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Имущество «Оранжевой аптеки» арестовано за долги

22.02.2017

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области наложили арест на имущество ООО «Оранжевая аптека».

Исполняя решение Арбитражного суда Иркутской области, удовлетворившего иск общества с ограниченной ответственностью о возмещении денежных средств за поставленный товар на сумму свыше 1,3 млн рублей и неустойки в размере более 300 тыс. рублей, приставы арестовали аптечное оборудование, тонометры, товары для детей.

«Предварительная оценка арестованного имущества составила 238 тыс. рублей. Имущество до его реализации передано на ответственное хранение взыскателю», - сообщили в пресс-службе УФССП.

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Метки
долг
Иркутская область
арест
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20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
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