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Игорь Артемьев: в России снижены цены более чем на 100 наименований лекарств

22.02.2017

Впервые за всю историю в России удалось в абсолютном значении снизить цены более чем на 100 наименований лекарственных препаратов, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители акцентировали внимание на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.

«Если среди окружающих нас странах есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка», - цитирует ТАСС главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
лекарственные препараты
референтные цены
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20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
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