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ИАС мониторинга закупок лекарств работает в тестовом режиме

25.03.2017

С 1 марта 2017 г. в тестовом режиме заработала информационно-аналитическая система (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, разработанная госкорпорацией «Ростех» совместно с Минздравом и Росздравнадзором. Об этом сообщило министерство в пятницу, 24 марта. В то же время правила функционирования ИАС правительством еще не установлены.

Цена в проекте

В конце 2016 г. президент поручил правительству разработать информационную систему госзакупок лекарств, чтобы навести в этой сфере. По плану 1 марта 2017 г. система должна заработать в тестовом режиме, а с 1 января 2018 г.

В начале текущего года Минздрав опубликовал проекты постановлений об утверждении правил функционирования ИАС мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки. Оба документа вызвали критику.

В правилах функционирования приведена методика определения референтных цен. В заключении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорится, что при многократном использовании средневзвешенных цен для определения референтных, а затем начальных цен контрактов в условиях запрета на закупку ЛП по ценам выше референтных последние будут неуклонно снижаться до уровня минимально возможных. Введенный запрет на использование более высоких цен в качестве начальных цен может привести к невозможности закупок лекарств по стандартным условиям. Из этого регулятор делает вывод, что допущенные ошибки могут привести к дефициту лекарств в отдельных субъектах Российской Федерации или бюджетных организациях. В Минэке назвали методику сложной и выразили опасения, что госзаказчикам ее трудно будет освоить без специальных математических знаний.

Только МНН

Постановление, определяющее описание предмета закупки, не нашло понимания в фармсообществе. Пять организаций: Национальная фармацевтическая палата, Ассоциации российских и международных фармацевтических производителей, Всероссийский союз пациентов и Российское научное медицинское общество терапевтов – обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с выражением несогласия с предложенным проектом.

Дело в том, что при описании закупки заказчикам, по сути, разрешено называть только МНН. Проект запрещает указывать конкретные лекарственные формы (таблетки, мази, растворы, сиропы, аэрозоли и т.д.), дозировки, пути введения (внутрь, ректально, местно и т.д.), остаточный срок годности, температурный режим хранения, форму выпуска. По мнению участников рынка, эти характеристики определяют качество и порядок применения лекарств в соответствии с установленным показанием.

Эксперимент начался

Оба постановления пока не приняты. На сегодняшний день принято только распоряжение правительства о том, что «Ростех» назначен единственным исполнителем работ по развитию и поддержке ИАС мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Тем не менее Минздрав сообщает, что ИАС 1 марта 2017 г. заработала в тестовом режиме.

«Минздравом России совместно с Государственной корпорацией «Ростех» и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проведены тестовые испытания работоспособности информационно-аналитической системы и ее взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок. В целях обеспечения функционирования информационно-аналитической системы и единой информационной системы в сфере закупок разработан единый структурированный справочник-классификатор лекарственных препаратов для медицинского применения», – говорится в сообщении министерства.

Во время тестирования будет проводиться отработка механизмов взаимодействия участников процесса закупок ЛП, наполнение ИАС данными о заключенных и исполненных контрактах из единой информационной системы в сфере закупок участниками закупок лекарственных препаратов, апробация методики расчета средневзвешенной цены на закупаемые лекарственные препараты и доработка обеспечивающих информационных ресурсов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Фармреслинг
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