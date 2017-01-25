ГУП «Фармация и медицинская техника Осетии» реорганизуют в казенное учреждение

Предприятие, которое было создано в прошлом году с целью централизации закупок медикаментов и медицинских изделий для ЛПУ и повышения их экономической эффективности, просуществовало недолго. Дело в том, что статьей 26 Федерального закона «О контрактной системе» закреплено, что централизованные закупки - прерогатива казенных учреждений. Так что теперь ГУП ждет реорганизация.

- В настоящее время проработаны организационные и финансовые схемы взаимодействия создаваемого казенного учреждения с ЛПУ, разрабатывается специальное программное обеспечение для оптимизации сбора и систематизации заявок на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, а также последующего анализа исполненных контрактов и выявления дополнительных ресурсов для оптимизации закупочной деятельности, - рассказал министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов. - Главная задача на 2017-й год – организация таких централизованных закупок. Ситуация осложняется тем, что аналогичных схем в России практически нет. Благодаря технической оснащенности и высококвалифицированным кадрам казенное учреждение сможет более качественно изучать рынок, находить нужные ассортиментные позиции по наиболее привлекательным ценам. Для ЛПУ все это практически недоступно.