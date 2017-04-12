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«Губернские аптеки» вынуждены уходить из районов Красноярского края

12.04.2017
Фото: ОНФ

Прокуратура Красноярского края проверила работу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В частности, ревизия коснулась Канской межрайонной больницы. Оказалось, что 24 ФАПа, входящие в ее структуру, с 2015 года работают без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

«В течение двух лет ответственными лицами не были приняты необходимые меры по лицензированию медицинских учреждений. Мы считаем это фактом безответственного отношения к людям», – высказал свою позицию сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Самков.

В отношении главного врача КГБУЗ «Канская межрайонная больница» Валерия Шиповалова возбуждено производство об административном нарушении (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ) и внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства. Наказание понесет и ГПКК «Губернские аптеки».

Руководство «Губернских аптек», а также представители Минздрава Красноярского края неоднократно предупреждали руководителя «Канской межрайонной больницы» о необходимости лицензирования ФАПов в районе, сообщил «ФВ» советник генерального директора ГПКК «Губернские аптеки» Анатолий Патюков.

«Мы говорили о том, что в противном случае будем вынуждены прекратить снабжение лекарственными средствами населения Канского района через ФАПы, не имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, так как это противоречит действующему законодательству. Руководство больницы должно было понимать, что своим бездействием оно ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, живущих в районе, – говорит он. – В ответ мы получали заверения, что все будет исправлено. Однако в течение последних полутора лет никаких изменений в данной ситуации не произошло. Теперь при получении предписания прокуратуры мы будем вынуждены приостановить взаимодействие с указанными фельдшерско-акушерскими пунктами».

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическая деятельность
ГПКК "Губернские аптеки"
ФАП
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
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Приказали долго жить
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