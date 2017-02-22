Губернатор Тверской области поставил задачу расширить сеть государственных аптек

В 2016 году в Тверской области было отпущено лекарств по 596 тысячам льготных рецептов через 54 аптечные организации региона, в том числе через аптеки ОГУП «Фармация».

«Фармация» является участником федеральных и региональных программ по льготному лекарственному обеспечению, имеет лицензии на розничную, оптовую торговли, изготовление лекарственных форм, в том числе по льготным рецептам, а также хранение и отпуск жизненно необходимых медикаментов.

Одной из приоритетных задач должно стать увеличение числа государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя на совещании по развитию аптечной сети по выдаче льготных лекарств в муниципалитетах.

В Твери и районах области действуют 30 структурных подразделений «Фармации». Жители отдаленных территорий обеспечиваются льготными лекарствами через фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют лицензию на осуществление этой деятельности. Налажено сотрудничество «Фармации» с 68 ФАПами, сообщили в пресс-службе областной администрации.