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Губернатор Сергей Левченко посетил промышленные предприятия Братска

09.03.2017

В рамках рабочей поездки в Братск глава региона Сергей Левченко посетил ряд крупных промышленных предприятий, в том числе АО «Фармасинтез» и подразделения ОАО «РУСАЛ Братск».

Завод по производству фармацевтических субстанций в Братске (ООО «Братскхимсинтез»), запуск которого запланирован на осень текущего года, входит в число инвестиционных проектов компании «Фармасинтез» в Иркутской области. Планируется освоить до 45 видов субстанций, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций составляет 1,368 млрд рублей.

Губернатор Сергей Левченко и президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния неоднократно обсуждали на встречах развитие фармацевтики в Иркутской области. Компания является крупнейшим разработчиком и производителем лекарственных средств в регионе. В 2016 году в консолидированный бюджет Иркутской области со стороны АО «Фармасинтез» поступило 222,8 млн рублей, что выше уровня 2015 года в 5,5 раза.

- Сейчас мы предлагаем владельцам «Фармасинтеза» рассмотреть размещение крупнотоннажного проекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. Условия для этого, включая дешевую энергию, есть. В настоящий момент «Фармасинтез» рассматривает возможность реализации данного инвестиционного проекта, - сообщил по итогам встречи Сергей Левченко.

Три дня назад в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи инвестпроекты «Фармасинтеза» обсудили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Сергей Левченко. Министр подчеркнул важность этих производств и пообещал оказать поддержку.

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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