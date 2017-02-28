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Хорошо изученные препараты будут обращаться в ЕАЭС по упрощенной процедуре регистрации

28.02.2017

Для прохождения процедур приведения досье лекарств в соответствие с требованиями ЕАЭС препараты разделены на определенные группы, заявил начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский выступая сегодня на фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ.

В частности выделены новые группы: гибридные препараты и хорошо изученные средства. К последней, как отметил Дмитрий Рождественский, относятся препараты, изготовленные из растительного сырья и других природных материалов.

«Я называю эту группу бабушкины лекарства», - пошутил Дмитрий Рождественский.

В отношении этих препаратов, к которым относятся витамины, гомеопатические лекарственные препараты и антисептики будет применяться упрощенная процедура регистрации в рамках единого рынка.

«Объем предоставления информации по этой группе совсем невелик», – подчеркнул Дмитрий Рождественский.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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рынок ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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