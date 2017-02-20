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Лента · В России
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Госзаказчики обязаны покупать коронарные стенты у единственного поставщика

20.02.2017

При определенных условиях государственные заказчики обязаны покупать продукцию у единственного поставщика, определенного правительством. Распоряжение №855-р от 12.05.2015 г., которое определило единственным поставщиком коронарных стентов и катетеров ООО «Стентекс», соответствует этим условиям. Такой вывод содержится в правовом заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России (копия есть в распоряжении «ФВ»). В пресс-службе «Стентекса» подтвердили наличие заключения.

Или право имею

Как сообщал «ФВ», ФАС и Минэкономразвития высказались о том, что государственные заказчики не обязаны закупать стенты и катетеры только у ООО «Стентекс». У них есть такое право, но не обязанность. В то же время так считают не все специалисты. Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения исследовали ряд документов и попытались ответить на вопрос: каковы критерии установления обязанности госзаказчиков покупать продукцию у единственного поставщика.

Для начала они указывают, что норма ч. 1 ст. 93 ФЗ№44 «О контрактной системе» начинается с формулировки: «Закупка у единственного поставщика может осуществляться в следующих случаях». Иными словами, если есть слово «может», то есть возможность не закупать у единственно поставщика. Одним из оснований для закупки у единственного поставщика может стать распоряжение или указ президента, распоряжение или постановление правительства. Если опираться только на эту норму, то речь действительно идет о праве, а не об обязанности.

От общего к частному

Но в ФЗ №44 есть еще одна норма, касающаяся предмета дискуссии между ведомствами. Она содержится в ч. 1 ст. 111, которая закрепила за правительством право определять особенности определенной закупки, в том числе право определять дополнительные условия не связанные с предметом контракта.

«Примером требования государственного заказчика может быть требование локализации на территории РФ целевой продукции. При этом интересы инвестора, связанные с реализацией проекта, обеспечиваются определением в контракте объема поставок заказчику произведенной продукции, что гарантирует поставщику наличие спроса», – говорится в заключении Института.

По мнению его специалистов, конкуренции норм двух указанных статей в ФЗ №44 нет, так как ч.2 ст.111 говорит о закупках, определенных правительством. Если правительство установило критерии определенной закупки, то заказчики обязаны их соблюдать, так как нормативный акт правительства нельзя выполнять и или не выполнять. Иными словами, норма ч.1 ст.111 конкретизирует норму ч. 1 ст.93.

Одна хорошо, а две - лучше

Сотрудники Института проанализировали распоряжение правительства №855-р, они обращают внимание, что в документе указано: он ориентируется на обе нормы. То есть распоряжение не только определяет единственного поставщика коронарных стентов и катетеров, но и устанавливает «дополнительные условия такой закупки с заказчиками, определенными в этом распоряжении». В документе в качестве заказчиков указаны федеральные государственные бюджетные учреждения и государственные бюджетные учреждения субъектов Федерации, оказывающие медицинские услуги. А раз распоряжение опирается и на ст.111, то заказчики обязаны закупать указанную продукцию у ООО «Стентекс», приходят к выводу в Институте. Встречные условия для компании – локализация производства медизделий в срок до 2019 г.

Аналогично сформировано распоряжение правительства №1214-р от 14.06.2016 г., согласно которому «Нацимбио» стало поставщиком препаратов крови в 2016-2017 гг. для нужд Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД и других ведомств и подведомственных учреждений. Встречные условия для «Нацимбио» – определение цены контрактов по установленной правительством методики и завершение строительства завода препаратов крови в Кирове до конца 2018 г.

Стоит отметить, что в заключении Института законодательства и сравнительного правоведения говорится, что никаких изменений в законодательство не требуется, так как если правительственный акт базируется на двух нормах, то ФЗ№44 четко трактуется: госзаказчики, указанные в документе, обязаны закупать продукцию у единственного поставщика. Однако мнение ФАС и Минэкономразвития на этот счет другое. Значит, разночтения все-таки существуют.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
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Current issue #5, 2017
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