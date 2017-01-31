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Государство не будет финансировать «Фарму 2020» в 2020 г.

31.01.2017

На regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства о внесении изменений в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. Поправки корректируют размер бюджетного финансирования. Оно снижено для 2017 г. и для 2018 г., а также исключено для 2020 г., но увеличено для 2019 г.

Действующий вариант программы принят в апреле 2015 г. В декабре 2015 г. в него вносились изменения, тогда также сокращался размер бюджетного финансирования. Проект, опубликованный в конце января 2017 г., предлагает уменьшить ассигнования на текущий год с 14,7до 11,64 млрд руб., на 2018 г. – с 14,7 до 11,4 млрд руб. В 2020 г. предполагалось потратить на программу 661,5 млн руб., теперь этой строки нет. В то же время в 2019 г. на «Фарму 2020» будет направлено 11,24 млрд руб., хотя сначала планировалось 4,55 млрд руб.

Программа включает две подпрограммы: развитие фармпромышленности и медпрома. На мероприятия, связанные с производством лекарств, в 2017 г. будет направлено 2,24 млрд руб., ранее было заложено 4,5 млрд руб., уменьшатся ассигнования и в последующие годы: в 2018 г. с 5,3 млрд руб. до 5,07 млрд руб., в 2019 г. с 7,44 до 1,5 млрд.

Что касается медпромышленности, то в действующем варианте программы выделение средств не предусмотрено. Однако в проекте указано, что для этой подпрограммы будет выделено 2,2 млрд руб. в 2017 г., 2,5 млрд в 2018 г. и 3,1 млрд руб. в 2019 г.

Как сообщал «ФВ», в декабре 2016 г. Государственная дума приняла ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», согласно которому расходы на развитие производства лекарственных средств сократились на 4,38 млрд руб. из-за отсутствия заявок. В то же время заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал «ФВ», что у фармпромышленников есть другие источники поддержки.

«Мы обратили внимание, что большое количество производителей нуждаются в финансировании капитальных затрат, затрат, связанных с приобретением оборудования, то есть им необходимо финансировать инвестиционные проекты. Так как субсидии не могут им в этом помочь, мы оперативно, посоветовавшись с производителями, переформатировали этот источник и дали компаниям в большей степени воспользоваться инструментами Фонда развития промышленности», - сказал замминистра.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Фарма-2020
финансирование
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Current issue #3, 2017
Больше чем производство
Без дна
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