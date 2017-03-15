Госнадзор в сфере обращения лекарств будет осуществляться с применением риск-ориентированного подхода

Перечень видов государственного контроля, при которых применяется риск-ориентированный подход, дополнен 33 видами государственного контроля (надзора). Соответствующее постановление Правительства РФ №245 от 02.03.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Подписанным постановлением перечень дополнен ещё 33 видами государственного контроля (надзора). В том числе в него включены некоторые виды регионального государственного контроля (надзора) и лицензионного контроля.
В частности, Минздраву России поручено до 15 мая 2017 г. внести в Правительство РФ проекты документов об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности для государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности; федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств; государственного контроля за обращением медицинских изделий.
Постановлением Правительства от 17 августа 2016 года №806 утверждены следующие категории риска и классы (категории) опасности:
|
Категории риска
|
Классы (категории) опасности
|
Особенности осуществления мероприятий по контролю
|
Чрезвычайно высокий риск
|
1 класс
|
плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора)
|
Высокий риск
|
2 класс
|
Значительный риск
|
3 класс
|
Средний риск
|
4 класс
|
плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора)
|
Умеренный риск
|
5 класс
|
Низкий риск
|
6 класс
|
плановые проверки не проводятся
Ранее начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова заявляла, что фарморганизации, которые будут отнесены к первому классу риска, будут проверяться чаще всего – один раз в год. Самый низкий класс риска предполагает проверки один раз в десять лет. Но, по словам представителя Росздравнадзора, система будет плавающая.
«Если две года подряд организация подтверждает свою порядочность, она может быть переведена в более низкий класс риска», – сказала И. Крупнова.