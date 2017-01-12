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Госдума рассмотрит вопрос о повторных клинических исследованиях для спиртосодержащих препаратов

12.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

Производителей лекарств для медицинского и ветеринарного применения, содержащих этиловый спирт, могут обязать проводить повторные клинические исследования данных ЛП. С соответствующей инициативой выступил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в ходе пресс-конференции в Москве.

Эту меру депутат предложил принять в качестве борьбы с аптечным алкоголизмом, «захлестнувшим страну в последнее время». По его словам, вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний нижней палаты парламента.

«Ни один серьезный производитель лекарств никогда не будет прикасаться к этой теме (производства сомнительных спиртосодержащих препаратов. – Ред.), - заявил он. – Для серьезной компании это прежде всего вопрос этики».

В свою очередь член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за перевод всех спиртосодержащих лекарственных средств аптечного ассортимента в категорию рецептурных. При этом он сослался на «успешную международную практику» и добавил, что подобная система «на 70-80% действовала и во времена СССР».

Кроме того, эксперт высказался за усиление персональной ответственности аптечных работников, продающих подобные препараты без рецепта, вплоть до лишения прав на профессиональную деятельность на несколько лет.

Между тем академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко отметил, что в ряде аптек уже ограничили продажу спиртосодержащих препаратов. По его мнению, перевод данных ЛП в рецептурный сектор – избыточная мера, поскольку это парализует работу поликлиник, где не хватает врачей. Кроме того, он высказался против звучавшего ранее предложения повысить акцизы на медицинский спирт – это может привести к существенному подорожанию препаратов.

Поводом для пресс-конференции стала недавнее массовое отравление людей «боярышником» в Иркутске. Однако сама эта трагедия никак не может быть связана непосредственно с боярышником – лекарственным растением и лекарственными средствами, подчеркнула исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

«Люди отравились не боярышником, а ядом – метанолом, который находился в средстве для ванн», - напомнила она.

По данным главы РААС, в ассортименте аптечных организаций спиртосодержащие лекарства составляют лишь около 0,26% от наименований ЛП. Она также заявила, что нужно запретить регистрировать названия нелекарственных средств (косметики, бытовой химии), созвучные с наименованиям лекарств.

«Бороться нужно с заболеванием алкоголизмом и с продажей спиртовых лосьонов и прочих нелекарственных средств в торговых автоматах, развешанных на жилых домах», - добавила эксперт.

«Предложение о рецептурном отпуске спиртсодержащих лекарств - это не выход, это усиление проблемы выписывания врачами препаратов на листочках бумаги , - заключила Нелли Игнатьева. - Мы в аптеке не видим рецептов, к нам приходят от врачей без рецептурных бланков».

Напомним, 21 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения, содержащими этиловый спирт. При этом 26 декабря директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил, что уже до конца января министерство подготовит перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту.

Отметим, что Минздрав России приказом № 979н от 21.12.2016 г. утвердил требования к объему тары, упаковке и комплектности спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
доклинические исследования
спиртосодержащие лекарственные средства
Персоны
Герасименко Николай Федорович
Первый зам. председателя Комитета Госдумы по охране здоровья
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Петров Александр Петрович
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель совета директоров ООО «Холдинг Юнона»
Салагай Олег Олегович
Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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