Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении электронных больничных листов

Сегодня, 10 марта, на пленарном заседании Госдумы был принят во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающий возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

В случае принятия закона, с 1 июля 2017 года бумажные и электронные больничные листы в России получат равную юридическую силу.

Как сообщала ранее член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина, в рамках пилотного проекта электронные больничные уже выдают некоторые учреждения Астраханской, Белгородской областей, Москвы, Крыма и Севастополя.

С принятием закона выдача электронных листков нетрудоспособности не будет повсеместной и обязательной.

«Такая задача пока не ставится, - пояснила Т. Сапрыкина. - Регионы будут подключаться по мере готовности».

«Получение листка нетрудоспособности в электронном виде – это не только экономия времени, но и сил больного. Для врачей и медицинского персонала - это оптимизация процесса приема пациента, постепенное снятие проблемы по хранению многотомных бумажных архивов. Обмен сведениями между медицинской организацией и региональным фондом социального страхования будет происходить без участия застрахованного работника или его страхователя (работодателя), что также позволит сократить время ожидания выплаты пособий по нетрудоспособности, беременности и родам. Таким образом, все стороны только выиграют от нововведения. При этом, электронный листок будет формироваться только с согласия застрахованного, если же гражданин пожелает, чтобы документ был выписан на бумажной форме - это его право и оно будет реализовано» – прокомментировала инициативу депутат ГД, член комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтрудом России и Фондом социального страхования РФ. Инициатором законопроекта выступило Правительство РФ.