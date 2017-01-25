Города федерального значения просят у правительства независимости в госзаказе

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, а также субъектам РФ с объемом госзакупок более 100 млрд руб. в год использовать в этой сфере собственные интернет-порталы, не зависящие от Единой информационной системы закупок (ЕИС), пишет «Коммерсант». В письме, которое столичный мэр направил главе правительства 9 января, сообщается о «регулярных технических сбоях в работе ЕИС, препятствующих публикации сведений о госзакупках и контрактах, что влечет к их срыву». Эксплуатирующее ЕИС Федеральное казначейство, куда обращалось правительство Москвы, проблем не решило, сообщает г-н Собянин, что затрудняет интеграцию ЕИС с действующей в Москве Единой автоматизированной информационной системой торгов. Мэр отмечает, что доля закупок Москвы в общем объеме составляет до 10%, предлагая законодательно разрешить столице и другим городам федерального значения (Санкт-Петербургу и Севастополю) и регионам с объемом закупок свыше 100 млрд руб. в год эксплуатировать независимые региональные информационные системы, используя ЕИС лишь как дополнительный ресурс.

Курирующий закупки первый вице-премьер Игорь Шувалов на прошлой неделе поручил Минэкономики, Минфину и Федеральному казначейству проработать предложение мэрии Москвы.