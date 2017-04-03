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Гомеопатия как вариант социальной практики

03.04.2017

Гомеопатия является вариантом социальной практики в помощь страдающим людям. И если гомеопатические средства помогают там, где бессильна официальная фармакотерапия, то они имеют право на существование – такое мнение в ходе круглого стола, посвященного клинической гомеопатии, высказал доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов. Для облегчения человеческих страданий должно быть доступно как можно больше средств, ни одно из них не должен устраняться из общественной практики, пояснил доктор медицинских наук.

Василий Власов является соавтором нашумевшего меморандума о лженаучности гомеопатии. В своем выступлении на круглом столе с участием терапевтов-гомеопатов из Болгарии и Франции, Власов констатировал, что высококачественные клинические исследования не подтверждают эффективность гомеопатических препаратов.

«Если эффект гомеопатии, который хотелось бы выявлять в контролируемых испытаниях, существует, то он настолько мал, что в существующих исследованиях он то ли выявляется, то ли не выявляется. При отделении плохих исследований от хороших, оказывается, что плохие исследования всегда демонстрируют лучший результат (для испытуемого препарата – прим.ред), - отметил Власов. – Сам факт того, что он не выявляется в высококачественных исследованиях, скорее говорит против».

В то же время профессор заявил, что не ставит гомеопатию в один ряд с плацебо, которое назвал «умышленным обманом».

Опрос ВЦИОМ 1200 респондентов в феврале этого года показал, что 42% опрошенных считают, что гомеопатия им помогала часто, 25% указали, что гомеопатические средства помогали иногда, 27% отметили, что как правило, положительного эффекта не было. Против запрета гомеопатии выступили 46% опрошенных.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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