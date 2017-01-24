Главная военная прокуратура предотвратила поставку просроченных лекарств на сумму 18 млн рублей

Главная военная прокуратура в ходе проверки исполнения подрядными организациями контрактных обязательств по поставкам и выполнению работ установила, что подрядчик ООО «РусБиомед» при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупило аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности.

Чтобы скрыть этот факт, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года.

Вдобавок подготовили сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТу.

По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.