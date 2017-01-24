 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
572

Главная военная прокуратура предотвратила поставку просроченных лекарств на сумму 18 млн рублей

24.01.2017

Главная военная прокуратура в ходе проверки исполнения подрядными организациями контрактных обязательств по поставкам и выполнению работ установила, что подрядчик ООО «РусБиомед» при реализации госконтракта на поставку медицинских препаратов на сумму 18 млн рублей закупило аэрозоли для ингаляции с истекшими сроками годности.

Чтобы скрыть этот факт, коммерсанты на упаковках наклеили этикетки со сроком изготовления в 2016 году и возможностью их применения до 2021 года.

Вдобавок подготовили сертификаты с ложными сведениями о соответствии поставляемого товара ГОСТу.

По признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении виновных лиц материалы проверки направлены в следственные органы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.06.2016 149 килограммов «просрочки» изъяли с фармрынка Астраханской области по итогам года
02.06.2016 Массовые проверки аптек в СФО выявляют продажу просроченных препаратов
19.04.2016 Прокуратура Крыма изъяла из аптек просроченные лекарства
16.02.2016 Суд пожалел аптеку «Айболит», которая торговала просроченными и недоброкачественными препаратами в рассрочку
22.07.2015 Росздравнадзор обнаружил в аптеке Ростовской области лекарства, срок годности которых истек еще в прошлом столетии
Метки
просроченные лекарственные средства
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
24.01 23-й международный Фармацевтический форум
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения