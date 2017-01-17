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Глава Северной Осетии распорядился «жестко проверить» учреждения здравоохранения

17.01.2017
Фото: rso-a.ru

В Северной Осетии началась проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждений министерства здравоохранения. Соответствующее поручение дал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Ревизоров также направят в министерства труда и социального развития, образования и науки.

«Проверочные мероприятия должны быть жесткими, – напутствовал Битаров руководителя Службы финансового надзора республики Аллу Бдайциеву. – Выявляйте все факты неэффективного расходования бюджетных средств. Прошу вас заострить внимание на закупках».

Вячеслав Битаров дал Алле Бдайциевой несколько практических советов. В частности, он рассказал, что в больницах других регионов медперсонал доставал таблетки из блистеров, а затем упаковывал «пустышки» обратно в коробки. Были случаи, когда терапию и лекарственную помощь получали «мертвые души», которых никто не видел в стационаре.

Ревизоры уже опечатали склады Республиканской клинической больницы для проведения инвентаризации лекарственных препаратов и медицинских изделий. «Пересчитают» все медикаменты и непосредственно в отделениях ЛПУ. Ожидается, что проверка продлится два месяца. Не парализует ли это деятельность больницы и не снизит ли доступность лекарств для пациентов - ответы на эти вопросы в службе оперативно получить не удалось.

Напомним, что в декабре 2016 года на совещании, посвященном совершенствованию системы закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, Вячеслав Битаров огласил итоги контрольных мероприятий Службы финансового надзора прошлых лет. В одном случае больница закупила медицинские перчатки по цене, которая в три-четыре раза превышала розничную. В другом – больница изменила условия двух госконтрактов, заключив с поставщиками дополнительные соглашения. В результате цены по ним выросли более чем на 10% (нарушение обошлось казне в 3 млн рублей). Еще на 1,8 млн потянуло несоответствие поставленного товара условиям контракта. Закупки лекарственных препаратов, не входящих в перечни ЖНВЛП, были проведены неэффективно. Из проверенных 19 наименований 15 были куплены по ценам, намного опережающим среднероссийские. Переплату оценили в 5,3 млн рублей. Этими нарушениями теперь занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Северной Осетии.

На фото: Алла Бдайциева и Вячеслав Битаров.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
Республика Северная Осетия-Алания
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
2017
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