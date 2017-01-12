Глава Северной Осетии намерен ежедневно контролировать ситуацию с обеспечением детей противодиабетическими препаратами

Для улучшения обеспечения детей сахароснижающими препаратами и средствами контроля за уровнем сахара каждый ребенок в Северной Осетии будет закреплен за определенной аптекой. Об этом было заявлено на встрече главы республики Вячеслава Битарова и министра здравоохранения Михаила Ратманова. Как сообщили в пресс-службе администрации республики, в регионе наблюдаются перебои в поставках инсулина.

«В республике не должно быть проблем, связанных с нехваткой лекарственных препаратов для детей, больных сахарным диабетом. Родители должны приходить в аптеку в полной уверенности, что здесь они получат все необходимое», - поставил задачу глава республики, обратив внимание на то, что намерен ежедневно контролировать ситуацию, исходя из существующего списка юных пациентов.

Как отметил Михаил Ратманов, с 1 февраля и до конца 2017 года дети, больные сахарным диабетом, будут полностью обеспечены необходимыми препаратами.