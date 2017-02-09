Глава ФП «Трезвая Россия» предлагает ввести акцизы на всю спиртосодержащую парфюмерию и фармпродукцию

Член ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подготовил обращение в Росалкогольрегулирование с просьбой ввести акцизы на всю спиртосодержащую парфюмерию и фармацевтику, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.



«На наш взгляд, не стоит изобретать велосипед, запрещая 100-миллилитровые, а затем 99-миллилитровые настойки... Необходимо поставить четкие ограничения. Во-первых, безусловно, это введение лицензирования и акцизов на всю спиртосодержащую парфюмерию. Это нормальный международный опыт. Во-вторых, когда мы говорим про так называемую фармацевтику, должно быть жесткое регулирование оборота спирта, ведь спирт — это один из самых токсичных и пагубных для здоровья продуктов. Эти мысли мы еще раз хотим донести до профильного ведомства», — отметил Султан Хамзаев.



Он уверен в том, что государству в этом плане необходимо навести порядок — не должно быть неучтенного спирта. Когда речь идет о тех же вендинговых аппаратах, совершенно очевидно, что остаются лазейки, которые должны быть максимально качественно отрегулированы.



«Мы напомним Росалкогольрегулированию о том, что есть еще пищевые добавки. И нельзя оставлять эту проблему без внимания, сосредоточив усилия на регулировании рынка лосьонов. Так мы ничего не изменим, а только усугубим ситуацию. Важно, чтобы ведомство последовательно работало в этих двух направлениях», — отметил член ОП РФ.