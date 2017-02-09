 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
184

Глава ФП «Трезвая Россия» предлагает ввести акцизы на всю спиртосодержащую парфюмерию и фармпродукцию

09.02.2017

Член ОП РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подготовил обращение в Росалкогольрегулирование с просьбой ввести акцизы на всю спиртосодержащую парфюмерию и фармацевтику, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

«На наш взгляд, не стоит изобретать велосипед, запрещая 100-миллилитровые, а затем 99-миллилитровые настойки... Необходимо поставить четкие ограничения. Во-первых, безусловно, это введение лицензирования и акцизов на всю спиртосодержащую парфюмерию. Это нормальный международный опыт. Во-вторых, когда мы говорим про так называемую фармацевтику, должно быть жесткое регулирование оборота спирта, ведь спирт — это один из самых токсичных и пагубных для здоровья продуктов. Эти мысли мы еще раз хотим донести до профильного ведомства», — отметил Султан Хамзаев.

Он уверен в том, что государству в этом плане необходимо навести порядок — не должно быть неучтенного спирта. Когда речь идет о тех же вендинговых аппаратах, совершенно очевидно, что остаются лазейки, которые должны быть максимально качественно отрегулированы.

«Мы напомним Росалкогольрегулированию о том, что есть еще пищевые добавки. И нельзя оставлять эту проблему без внимания, сосредоточив усилия на регулировании рынка лосьонов. Так мы ничего не изменим, а только усугубим ситуацию. Важно, чтобы ведомство последовательно работало в этих двух направлениях», — отметил член ОП РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
08.02.2017 Минздрав определился с объемами тары спиртосодержащих лекарств
01.02.2017 Эксперт: рецептурный отпуск корвалола и валокордина – гигантский шаг в борьбе с наркоманией
25.01.2017 UPD: Минздрав отложил решение вопроса о переводе спиртосодержащих препаратов в разряд рецептурных
24.01.2017 «Корвалол» может стать рецептурным препаратом
24.01.2017 Эксперт: выравнивание акцизной ставки на этиловый спирт приведет к серьезным социальным последствиям
Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения