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ГК «Протек» получила награды в трех номинациях рейтинга влиятельности

17.02.2017

16 февраля на праздничном мероприятии, посвященном дню рождения газеты «Фармвестник», был представлен ежегодный «Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка России».

ГК «Протек» по итогам 2016 года получила награды в трех номинациях.

Председатель Совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин признан самым влиятельным предпринимателем 2016 года. ЦВ «Протек» стал лидером среди дистрибьюторских компаний, а «Ригла», представляющая розничный сегмент ГК «Протек», удостоена звания самой влиятельной аптечной сети России.

«Из трех основных бизнес-направлений деятельности ГК «Протек» по двум – дистрибуции и розничной торговле – наша компания признана самым влиятельным игроком российского фармацевтического рынка. Сегодняшние номинанты рейтинга влиятельности – достойнейшие соперники. Мы рады честной конкуренции и готовы и в будущем бороться за свое лидерство», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев на церемонии награждения.

Дипломы победителей были вручены присутствовавшим на торжественной церемонии президенту ГК «Протек» Вадиму Музяеву и генеральному директору аптечной сети «Ригла» Александру Филиппову.

Ежегодный «Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка России» за 2016 год сформирован по итогам опроса 476 респондентов из 26 российских городов. Независимое исследование проведено холдингом «Ромир» при содействии консалтинговой компании KPMG.

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Метки
ЦВ "Протек"
ГК «ПРОТЕК»
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Персоны
Музяев Вадим Геннадиевич
Президент ПАО «Протек»
Филиппов Александр Павлович
Генеральный директор ООО «Ригла»
Якунин Вадим Сергеевич
Председатель совета директоров ОАО «Протек»
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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