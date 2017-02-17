ГК «Протек» получила награды в трех номинациях рейтинга влиятельности

16 февраля на праздничном мероприятии, посвященном дню рождения газеты «Фармвестник», был представлен ежегодный «Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка России».

ГК «Протек» по итогам 2016 года получила награды в трех номинациях.

Председатель Совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин признан самым влиятельным предпринимателем 2016 года. ЦВ «Протек» стал лидером среди дистрибьюторских компаний, а «Ригла», представляющая розничный сегмент ГК «Протек», удостоена звания самой влиятельной аптечной сети России.

«Из трех основных бизнес-направлений деятельности ГК «Протек» по двум – дистрибуции и розничной торговле – наша компания признана самым влиятельным игроком российского фармацевтического рынка. Сегодняшние номинанты рейтинга влиятельности – достойнейшие соперники. Мы рады честной конкуренции и готовы и в будущем бороться за свое лидерство», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев на церемонии награждения.

Дипломы победителей были вручены присутствовавшим на торжественной церемонии президенту ГК «Протек» Вадиму Музяеву и генеральному директору аптечной сети «Ригла» Александру Филиппову.

Ежегодный «Рейтинг влиятельности субъектов фармрынка России» за 2016 год сформирован по итогам опроса 476 респондентов из 26 российских городов. Независимое исследование проведено холдингом «Ромир» при содействии консалтинговой компании KPMG.