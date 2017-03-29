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ГК «Фармконтракт» усиливает биотехнологическое направление

29.03.2017

Руководителем отдела биотехнологического оборудования ГК «Фармконтракт» назначен Алексей Бобрускин, сообщает «Фармперсонал». Ранее он работал в АО «Генериум».

Как сообщили в пресс-службе компании, Алексей Бобрускин более 20 лет работает в биофармацевтике. Он успешно разрабатывал и организовывал промышленные технологии полного цикла производства лекарственных средств. В процессе этого создал собственную систему масштабирования пилотных технологий и дальнейшего трансфера на производственные мощности.

Алексей Бобрускин является соавтором ряда патентов на промышленный способ получения и очистки рекомбинантного гормона роста человека из телец включения и на промышленный способ получения и очистки рекомбинантного интерферон β-1b человека из телец включения.

Вторым специалистом, за счет которого холдинг планирует усилить и вывести на новый уровень развития биотехнологии, стала заместитель руководителя отдела биотехнологического оборудования Наталья Бобрускина (Кононова). Она также имеет большой опыт работы на биофармацевтических предприятиях и R&D компаниях России, в частности в АО «Генериум».

Вместе с Алексеем Бобрускиным она является соавтором указанных выше промышленных способов, получивших патентное признание.

Под руководством этих авторитетных специалистов в области биотехнологий проекты от идеи до выпуска первой пилотной партии продукта будет реализовывать key account management в лице Константина Козаченко и Ирины Поповой. Эти специалисты обладают большим опытом работы в области микробиологии и организации биотехнологических лабораторий, отметили в пресс-службе компании.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГК «Фармконтракт»
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