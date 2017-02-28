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Геннадий Онищенко призвал отрегулировать гомеопатию

28.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заступился за гомеопатию. На пресс-конференции в Москве 28 февраля он призвал отнестись к меморандуму о лженаучности гомеопатии «с огромным уважением и вниманием», но при этом не забывать, что медицину нельзя «уложить в прокрустово ложе конкретных цифр»: «Медицина прежде всего это ремесло и искусство, а потом уже наука. Наукометрия здесь малоприемлема, хотя мы все ближе пододвигаемся к доказательной медицине с четкими стандартами и конкретными результатами лечения, — отметил Геннадий Онищенко. — Но пока это не получается потому, что каждый конкретный организм на стандартное лечение реагирует по-разному».

Действие гомеопатии бывший главный Государственный санитарный врач РФ объясняет труднообъяснимым феноменом веры пациента в могущество врача.

По его словам, «те же претензии мы могли бы предъявить тибетской медицине, эффекту плацебо».

В то же время Геннадий Онищенко отметил, что как человек, давший клятву советского врача, выступает на стороне официальной медицины, и считает, что применение гомеопатии можно было бы ограничить законом в ряде заболеваний, заведомо неизлечимых гомеопатическими средствами.

«Это единственная, научно доказанная вредность гомеопатии – когда человек начинает лечиться гомеопатией и упускает время в лечении заболевания. Других доводов не приведено. Поэтому давайте все-таки поищем середину», – предложил парламентарий и заметил, что Министерство здравоохранения в этом вопросе заняло мудрую позицию.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
Персоны
Онищенко Геннадий Григорьевич
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке
Фармвестник-ТВ
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27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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