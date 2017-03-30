Геннадий Онищенко: преференций при госзакупках недостаточно

Развитие фармацевтической и медицинской промышленности стало очевидным. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, выступая сегодня на IX всероссийском съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

«Уже не так тревожно звучат вопросы с засильем импорта. Хорошо, что бизнес научился приспосабливаться, однако роль государства должна быть более точно выработана, одних преференций при госзакупках недостаточно», – подчеркнул депутат.

Участники съезда также отметили, что важным фактором развития отрасли является совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих закупки лекарств и медизделий для государственных и муниципальных нужд. По данным Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, сравнительный анализ статистики закупок лекарств и медизделий субъектами РФ и перечня конкурентоспособной продукции отечественного производства показывает, что при совершенном контроле за проведением конкурсных процедур их доля на российском рынке может быть увеличена в 1,5 раза со значительной экономией бюджетных средств без введения дополнительных мощностей.

«А пока из-за нарушения заказчиками установленных требований, включения ими в состав одного лота продукции различных видов, излишней конкретизации лотов, составления технического задания и условий исполнения контракта под конкретного поставщика сводятся на нет все усилия государства и бизнеса по созданию собственной фармацевтической и медицинской промышленности, способной удовлетворить потребности здравоохранения», - указал в своем докладе президент Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

В качестве примера, подтверждающего этот тезис, Юрий Калинин привел ситуацию со сбытом одноразовых шприцев. В течение 2015 и в первой половине 2016 года российские предприятия увеличили объемы производства и освоили более 60% рынка, а сейчас по изложенным причинам вновь стала доминировать продукция импортного производства», – заявил Юрий Калинин. Он подчеркнул, что только одной поддержкой производителей проблему не решить, необходимо стимулировать спрос у заказчиков.