«Генериум» на знаковой научно-практической конференции «Инфекции дыхательных путей»

20 января 2017 года в Новосибирске состоялась традиционная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекции дыхательных путей: современные подходы к диагностике, лечению, профилактике и реабилитации».
Целью ежегодной конференции с традиционным участием главного терапевта-пульмонолога Минздрава России А. Г. Чучалина является широкое информирование терапевтической медицинской общественности о современных возможностях профилактики, диагностики и терапии инфекций дыхательных путей, а также о совершенствовании подготовки кадров в современных условиях.
В рамках мероприятия были проведены медицинские выставки, интерактивный обмен мнениями, встречи с первыми лицами Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В конференции приняли участие ректорат и ведущие специалисты НГМУ, Сибирского и Уральского федеральных округов, РУДН г. Москвы, медицинских служб ФМБА и МВД, в том числе с докладами выступали:
- Председатель правления МОО «Российское респираторное общество», главный внештатный терапевт-пульмонолог Минздрава России, директор ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН, д.м.н., профессор Александр Чучалин «Об актуальных аспектах пневмоний и особенностях их лечения и диагностики». Были разобраны вопросы сроков и критериев эффективности противовирусной терапии, сочетания с антибактериальной терапией. Также он рассказал об успехах российских врачей по лечению заболеваний органов дыхания, внедрении в практику высокотехнологичной медпомощи и в целом — о работе Российского респираторного общества и о его взаимодействии с молодыми учеными биотехнопарка «Генериум».
- Главный пульмонолог Новосибирской области д.м.н., профессор Куделя Л.М. «Пути снижения смертности от внебольничных пневмоний на территории Новосибирской области».
- Заведующий курсом пульмонологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный пульмонолог города Екатеринбурга и Свердловской области, д.м.н., профессор Лещенко И.В. «Возможно ли улучшить прогноз пневмонии. Да или нет».
- Профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н. Извекова И.Я. «Вакцинация против пневмококковой инфекции – важный фактор профилактики внебольничных пневмоний».
- Главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ №1», к.м.н. Позднякова Л.Л. «Грипп – современное состояние проблемы».
- Доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. Митрохин В.Е. «Дифференциальная диагностика интерстициальных пневмоний».
- Доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. Манакова Я.Л. «Имидж-диагностика легочных инфильтратов».
- Врач-пульмонолог, к.м.н. Турлай Е.А. «Клинический разбор: гистиоцитоз Х».
- Главный специалист по патологической анатомии Новосибирской области, д.м.н., профессор Надеев А.П. «Методология постановки патологоанатомического диагноза».
- Генеральный директор АО «Генериум», д.м.н., профессор Кудлай Д.А., который поделился успехами компании в части разработки биопрепаратов для лечения респираторных заболеваний: «Имея в своем активе научный институт и производственные мощности по производству самых современных рекомбинантных препаратов, мы обозначили одним из своих приоритетов пульмонологическое направление, создав портфель биопрепаратов, в том числе для лечения респираторных заболеваний. Среди них — омализумаб, С-1 ингибитор, альфа-1-антитрипсин». Также в докладе были зафиксированы успехи РФ 2016 года в диагностике туберкулезной инфекции посредством «Диаскинтеста». Данный препарат является лауреатом международной премии Галена, аналога Нобелевской премии в биотехнологии.