«Генериум» на знаковой научно-практической конференции «Инфекции дыхательных путей»

20 января 2017 года в Новосибирске состоялась традиционная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекции дыхательных путей: современные подходы к диагностике, лечению, профилактике и реабилитации».

Целью ежегодной конференции с традиционным участием главного терапевта-пульмонолога Минздрава России А. Г. Чучалина является широкое информирование терапевтической медицинской общественности о современных возможностях профилактики, диагностики и терапии инфекций дыхательных путей, а также о совершенствовании подготовки кадров в современных условиях.

В рамках мероприятия были проведены медицинские выставки, интерактивный обмен мнениями, встречи с первыми лицами Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В конференции приняли участие ректорат и ведущие специалисты НГМУ, Сибирского и Уральского федеральных округов, РУДН г. Москвы, медицинских служб ФМБА и МВД, в том числе с докладами выступали: