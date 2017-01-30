 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
116

«Генериум» на знаковой научно-практической конференции «Инфекции дыхательных путей»

30.01.2017

20 января 2017 года в Новосибирске состоялась традиционная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекции дыхательных путей: современные подходы к диагностике, лечению, профилактике и реабилитации».

Целью ежегодной конференции с традиционным участием главного терапевта-пульмонолога Минздрава России А. Г. Чучалина является широкое информирование терапевтической медицинской общественности о современных возможностях профилактики, диагностики и терапии инфекций дыхательных путей, а также о совершенствовании подготовки кадров в современных условиях.

В рамках мероприятия были проведены медицинские выставки, интерактивный обмен мнениями, встречи с первыми лицами Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В конференции приняли участие ректорат и ведущие специалисты НГМУ, Сибирского и Уральского федеральных округов, РУДН г. Москвы, медицинских служб ФМБА и МВД, в том числе с докладами выступали:

  • Председатель правления МОО «Российское респираторное общество», главный внештатный терапевт-пульмонолог Минздрава России, директор ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН, д.м.н., профессор Александр Чучалин «Об актуальных аспектах пневмоний и особенностях их лечения и диагностики». Были разобраны вопросы сроков и критериев эффективности противовирусной терапии, сочетания с антибактериальной терапией. Также он рассказал об успехах российских врачей по лечению заболеваний органов дыхания, внедрении в практику высокотехнологичной медпомощи и в целом — о работе Российского респираторного общества и о его взаимодействии с молодыми учеными биотехнопарка «Генериум».
  • Главный пульмонолог Новосибирской области д.м.н., профессор Куделя Л.М. «Пути снижения смертности от внебольничных пневмоний на территории Новосибирской области».
  • Заведующий курсом пульмонологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный пульмонолог города Екатеринбурга и Свердловской области, д.м.н., профессор Лещенко И.В. «Возможно ли улучшить прогноз пневмонии. Да или нет».
  • Профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н. Извекова И.Я. «Вакцинация против пневмококковой инфекции – важный фактор профилактики внебольничных пневмоний».
  • Главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ №1», к.м.н. Позднякова Л.Л. «Грипп – современное состояние проблемы».
  • Доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. Митрохин В.Е. «Дифференциальная диагностика интерстициальных пневмоний».
  • Доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, к.м.н. Манакова Я.Л. «Имидж-диагностика легочных инфильтратов».
  • Врач-пульмонолог, к.м.н. Турлай Е.А. «Клинический разбор: гистиоцитоз Х».
  • Главный специалист по патологической анатомии Новосибирской области, д.м.н., профессор Надеев А.П. «Методология постановки патологоанатомического диагноза».
  • Генеральный директор АО «Генериум», д.м.н., профессор Кудлай Д.А., который поделился успехами компании в части разработки биопрепаратов для лечения респираторных заболеваний: «Имея в своем активе научный институт и производственные мощности по производству самых современных рекомбинантных препаратов, мы обозначили одним из своих приоритетов пульмонологическое направление, создав портфель биопрепаратов, в том числе для лечения респираторных заболеваний. Среди них — омализумаб, С-1 ингибитор, альфа-1-антитрипсин». Также в докладе были зафиксированы успехи РФ 2016 года в диагностике туберкулезной инфекции посредством «Диаскинтеста». Данный препарат является лауреатом международной премии Галена, аналога Нобелевской премии в биотехнологии.
Материалы по теме
27.01.2017 «Генериум» на совещании по итогам 2016 года у губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой
19.12.2016 «Генериум» принял участие в семинаре по вопросам экспертно-правового обеспечения законодательного процесса, организованном Госдумой
15.12.2016 Генериум вошел в штаб по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания города Суздаля
14.12.2016 «Генериум» на форуме «Фундаментальные и прикладные исследования в гематологии»
08.11.2016 Инновационные разработки «Генериума» на конгрессе «Рациональная фармакотерапия»
Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения