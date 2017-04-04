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Лента · В России
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Генериум на заседании коллегии администрации Владимирской области

04.04.2017

21 марта губернатор Светлана Орлова провела заседание коллегии администрации Владимирской области, посвященное реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в РФ», а также импортозамещению в регионе. В коллегии участвовали руководители области, представители законодательного собрания, промышленники, представители госкорпораций и силовых структур.

Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в РФ» во Владимирской области реализуется последовательно, в полном соответствии с приоритетами промышленной политики, которые обозначил глава государства.

- Для нас крайне важна реализация проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию импортозамещающих производств. Это должна быть инновационная, конкурентоспособная продукция, которая будет востребована на мировых рынках. Как примеры могу привести «Генериум» и «Гусар». Темпы экономического роста по ряду отраслей выше среднероссийских, мы делимся этим опытом с другими регионами, - отметила губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова.

Акционерное общество «Генериум», которое прочно входит в число лидеров региона по суммам инвестиций, развитию импортозамещения и экспортных возможностей, активно участвует в реализации данной программы.

- Родная Владимирская область резко растет в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, занимая сегодня 8-е место в стране! Созидая биотехнологические проекты, которыми гордится страна, мы благодарны тому бизнес-климату, который создан за последние 4 года! При этом на коллегии почетно быть в ряду проектов, имеющих большой потенциал как в масштабах страны, так и за ее пределами! Есть ряд потенциальных задач в фармацевтике, которые команда С.Ю. Орловой помогает доносить до федерального уровня, - подчеркнул генеральный директор АО «Генериум», д.м.н., профессор Д.А. Кудлай.

На сегодняшний день биотехнопарк «Генериум», расположенный в поселке Вольгинский Владимирской области, является примером реализации программы импортозамещения: технопарк осуществляет биотехнологическое производство по полному циклу – от создания субстанций до готовых лекарственных форм. Биотехнопарк обладает собственной уникальной инфраструктурой, научно-исследовательским центром, высококвалифицированными кадрами, большая часть которых имеет опыт работы за рубежом. Максимальные компетенции сосредоточены в области социальных заболеваний!

Миссия компании

Наши идеи и достижения в области биотехнологий спасают жизни и улучшают здоровье! Мы объединили усилия ведущих российских ученых и привлекли в Россию передовые знания и технологии современной науки в области создания и разработки инновационных биотехнологических препаратов.

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Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич
Генеральный директор АО «Генериум», доктор медицинских наук, профессор.
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
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Аптечный практикум
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