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«Генериум» на совещании по итогам 2016 года у губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой

27.01.2017

В ходе рабочего совещания с руководителями ведущих промышленных предприятий Владимирской области С. Ю. Орлова отметила вклад компании «Генериум» в развитие региона.

Во встрече, которая в таком формате состоялась впервые, приняли участие более 40 руководителей крупнейших организаций региона, а также руководители органов местного самоуправления, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти.

Собравшиеся обсудили наиболее актуальные вопросы развития промышленности, инноваций, увеличения рабочих мест, а также создания условий для развития новых предприятий.

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Стоит отметить, что Владимирская область занимает шестое место среди регионов ЦФО по уровню инновационной активности и первое по экспортной. Во многом ведущие позиции обусловлены достижениями крупнейших предприятий региона, в том числе и «Генериума».

Компания «Генериум» - лидер в области биотехнологических разработок и производства. На сегодняшний день это единственный в России биотехнопарк с развитой инфраструктурой и инновационное производство полного цикла, организованное по международным стандартам GMP.

В ходе своего выступления, подводя итоги 2016 года, генеральный директор АО «Генериум» проф. Д. А. Кудлай рассказал собравшимся, что в мае 2016 года компания открыла во Владимирской области крупнейшее в РФ производство иммунобиологических препаратов. Предприятие является единственным в мире, производящим полную линейку рекомбинантных препаратов свертывания крови для лечения гемофилии. Также он отметил, что принятый в июне 2016 года «Закон о биомедицинских клеточных продуктах» дал путевку в жизнь резиденту биотехнопарка «Генериум» «СеллТера Фарм» — компании, специализирующейся на персонализированных клеточных биомедицинских продуктах.

946d88d6ef83ee09937e2cb0dc995b64.jpgКак подчеркнула С. Ю. Орлова, появление подобных предприятий - это прорыв в биотехнологиях. Также стоит отметить, что в октябре 2016 года во Владимирской области на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент России В. В. Путин отметил потенциал региона: - Действительно, это регион с мощным производственным, культурным, образовательным и туристическим потенциалом. Этот потенциал развивается, и на примере Владимирской области можно увидеть, сколько позитивных перемен произошло в нашей стране за последние годы.

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Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
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Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
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