Гендиректора Усолье-Сибирского ХФЗ подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственное управление СК РФ по Иркутской области по материалам налогового органа возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, по факту неисполнения обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупной размере.

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором и одним из акционеров АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента, путем неперечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов, выплаченных в пользу работников предприятия, за период 2014-2015гг. в особо крупном размере.

«В результате уклонения от уплаты налогов бюджету РФ причинен ущерб в размере более 21 млн рублей. Следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.