Гармонизация законодательств стран-участников ЕАЭС идет с учетом национальных особенностей

Единые правила регистрации лекарств и медизделий в рамках Евразийского экономического союза должны одновременно заработать в пяти государствах. Однако, несмотря на единство, практически каждая страна старается сохранить за собой некую национальную особенность, которая не должна оказать влияния на общий рынок, но будет применима на территории государства.

«Армения сохраняет за собой приоритет параллельного импорта. Это было правительственное решение, поскольку на нашем рынке препараты по себестоимости превосходили препараты рынка ЕАЭС. Наше правительство решило, что введение параллельного импорта повлияет на ценообразование и, честно говоря, в Армении понизились цены на лекарства», - сказал директор научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения Акоп Топчян.

Подробнее читайте в «ФВ» № 7/878 в материале «Единство с отклонениями».