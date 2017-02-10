ФТС России: в 2016 году в Россию ввезено медикаментов на сумму свыше 7 млрд долл. США

В 2016 году в Россию ввезено медикаментов на сумму 7 065,1 млн долл. США. Из них из дальнего зарубежья импортировано медикаментов на сумму 6 936,2 млн долл. , из стран СНГ – на сумму 129,0 млн долл. Такая информация приводится в отчете Федеральной таможенной службы.

За прошлый год в Россию ввезено антибиотиков на сумму 108,0 млн долл. (из стран дальнего зарубежья на сумму 101,6 млн долл., из СНГ – на сумму 6,4 млн долл.)

Физические объемы экспорта фармацевтической продукции из России в страны дальнего зарубежья в 2016 г. сократились на 9,0%., в страны СНГ возросли на 15,6%.