ФТС России: экспорт фармпродукции из России в страны дальнего зарубежья за год вырос на 65,0%

По данным таможенной статистики, в январе 2017 г. в Россию ввезено 10,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 517,0 млн долл. США. Из них из стран дальнего зарубежья –9,2 тыс. тонн (505,6 млн долл.), из стран СНГ – 0,9 тыс. тонн (11,3 млн долл.). Такая информация приводится в отчете ФТС России. Антибиотиков в январе 2017 года ввезено 0,2 тыс. тонн на сумму 10,4 млн долл. Из них из стран дальнего зарубежья – 0,1 тыс. тонн на сумму 9,9 млн долл США.

При этом физические объемы поставок фармацевтической продукции из России в страны дальнего зарубежья в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 г. возросли на 65,0%, говорится в отчете ФТС.