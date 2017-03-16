ФНКЦ ФМБА России совместно c израильской больничной сетью Clalit создадут клинику боли в Москве

Клиника боли будет создана в Москве на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России и станет ноу-хау самого крупного в Израиле медицинского центра им. Рабина. Клиника будет оказывать медицинскую помощь по международным клиническим протоколам с соблюдением принципов доказательной медицины. Соглашение было подписано в присутствии посла Израиля в России Гарри Корена в рамках международной выставки InterMed, которая проходит 14 – 16 марта в Москве.

Все врачи новой клиники пройдут трехмесячное обучение в Израиле, а в дальнейшем в медицинском учреждении будет развернута долгосрочная обучающая программа для медицинского персонала. Кроме того, в клинике будет организована удаленная поддержка пациентов с применением технологии телемедицины, предусматривающая онлайн-консультирование и международные консилиумы. Возглавит клинику заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ФНКЦ ФМБА России Татьяна Клыпа.

«Вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи больным, страдающим от острой боли, актуальны как никогда, - рассказал директор ФНКЦ ФМБА профессор Александр Троицкий. – На сегодняшний день в Москве работает порядка 15 клиник боли, в 16 российских городах создано около 40 противоболевых подразделений, чего очевидно не может быть достаточно. Для сравнения, в США количество противоболевых подразделений превышает 3000».