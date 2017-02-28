Фигуранты «хакасского» дела проведут в СИЗО еще три месяца

В Хакасии прошло несколько заседаний суда по избранию меры пресечения фигурантам громкого дела, связанного с закупкой лекарственных препаратов и медоборудования. Речь идет об организованной преступной группе, в которую входят экс-руководитель администрации главы республики Владимир Бызов, его секретарь Екатерина Ковалева, руководитель Межведомственного центра госзакупок Игорь Арокин, его заместитель Инга Мелузова, а также начальник отдела закупок лекарственных препаратов Светлана Казаченко. Все фигуранты оставлены под стражей до 27 мая.

Еще три месяца в СИЗО предстоит провести и руководителям фирм-поставщиков: территориальному менеджеру АО «Р-Фарм» Александру Гитеру, директору ООО «Аквадез» Евгению Рукосуеву и учредителю ООО «Современные диагностические системы» Петру Козарю. Только один обвиняемый был отпущен судом из-под стражи – это директор ООО «Тэла» Дмитрий Лашков. Он активно дает показания по делу, и поэтому следствие решило ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Остальным фигурантам не помогли ни доводы о «несоизмеримости» выдвигаемых обвинений и наказаниям, ни жалобы на состояние здоровья. Следователи неоднократно подчеркивали, что некоторые свидетели опасаются за свою жизнь настолько, что давали показания под вымышленными фамилиями.

Прокуратура установила, что руководители нескольких аффилированных фирм-поставщиков медицинских изделий заключали устные антиконкурентные соглашения. Таким образом обеспечивалась победа на аукционах и выгодная стоимость контрактов. Ущерб бюджету за время следствия возрос с 195 до 600 млн рублей.

Возросло и число участников сговора: помимо 11 известных фигурантов дела, антимонопольная служба обнародовала наименования других участников «нечестных» торгов. Среди них: ООО «Гарант-М», ООО «Витамед», ООО «Тэла», ООО «Аквадез М», ЗАО НПО «Гарант», ООО «ФЦК», ООО «Аквадез», ООО МК «Влаант», ООО «АМК Альфа», ООО «МК «Вита-Пул», ООО «Амадеус». Руководитель Хакасского УФАС Ксения Лебедева не исключает, что этот список ответчиков может еще пополниться.

Большинство обвиняемых свою вину не признают.

«Такого оборудования, которое было поставлено в республиканскую больницу, нет даже в Новосибирске. Цены никто не накручивал, на момент моего задержания республиканский бюджет ни копейки не заплатил, а меня обвинили в хищениях. По непонятным причинам оборудование для перинатального центра не приняли вовремя, его пришлось размещать на теплой стоянке, где была плесень, – рассказал Петр Козарь информационному агентству «Хакасия». – Мы поставили оборудование за 950 тыс. рублей, а другая фирма из другого аукциона точно такое же оборудование поставила за 1065 тыс. рублей. Чтобы успеть его смонтировать, компания просила поставщиков из Германии отложить другие заказы, и они пошли навстречу. Когда мы монтировали оборудование в больнице, нам начали "ставить палки в колеса": отключили лифты, а шесть фур поднять нереально. Потом выяснилось, что вентиляция не соответствует требованиям проекта. Переделывали».