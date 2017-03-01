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Федеральная сеть «Максавит» зашла на рынок Сибири

01.03.2017

Аптечная сеть «Максавит» открыла две аптеки в Новосибирске. В течение полугода она намерена расширить сеть в городе до 10 аптек, рассказал «ФВ» директор ООО УК «Максавит» Максим Юдин. До сих пор сеть не была представлена за Уралом.

«Новосибирск – столица Сибири, перспективная площадка для развития, – сказал Максим Юдин. – Многие федеральные сети открывают свои аптеки в СФО, и мы не исключение. Город станет нашей стартовой площадкой в регионе, который покажет возможности для дальнейшей экспансии».

Несмотря на работу в формате дискаунтера, компания намерена показать высокие стандарты качества.

«Это касается и обслуживания покупателей, и широкого ассортиментного ряда – около 10 тысяч позиций. Когда на одной территории работают две и более аптеки с низкими ценами, сервис становится определяющим. Думаю, что мы сможем завоевать лояльность покупателей в Новосибирске», – добавил руководитель «Максавита».

В открытие аптек компания намерена вложить около 50 млн рублей, в приоритете – органическое развитие.

«У нас есть опыт работы по всей стране, на дальних расстояниях, например, в Уфе, поэтому в рентабельности проекта мы уверены», – сообщил Максим Юдин.

По данным RNC Pharma, на 1 января 2017 г. в сеть входило 287 аптек, почти половина (144 аптечных учреждения) работали в Нижегородской области.

«В регионе сеть является безусловным лидером, по итогам 2016 года она занимает 24%. У ближайшего конкурента сети – аптек Farmani – доля рынка вдвое меньше, хотя аптек значительно больше. Вообще “Максавит” – игрок федерального уровня, в конце прошлого года сеть была представлена в четырех федеральных округах, в 28 субъектах РФ», – говорит директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов.

Розничный-коммерческий фармрынок Новосибирской области по итогам 2016 г. составил 16,4 млрд руб., за год рынок вырос на 7%. Суммарная доля аптечных сетей на рынке составляет 92%, в регионе работает более 50 сетей. По итогам прошлого года безусловным лидером осталась «Радуга»: сеть занимает здесь 24% и объединяет 245 аптек.

«Конкурировать здесь будет сложно, но все же задача открыть порядка 10 аптек не выглядит невыполнимой. “Максавит” позиционирует себя как дискаунтер, – если реализовывать тактику жесткого захвата рынка, с 10-ю аптеками сеть вполне сможет занять 2-3% регионального рынка. Впрочем, в регионе уже есть сети с аналогичной стратегией развития, в частности “Монастырёв”, который в Новосибирске объединяет 5 аптек с долей по итогам 2016 года 1,4%», – рассказывает Николай Беспалов.

Руководитель одной из новосибирских аптечных сетей, пожелавший остаться неназванным, считает нелогичным открытие первой аптеки «Максавита» в центре города, на Красном проспекте.

«Это место, где покупателей привлекает прежде всего бренд, а не низкие цены, – отметил он. – В непосредственной близости – известные аптеки “Радуга” и МП “Новосибирская аптечная сеть”».

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Новосибирская область
Аптечная сеть «Максавит»
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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