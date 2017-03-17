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ФАС ждет разъяснений Минздрава по статусу гомеопатических препаратов

17.03.2017

Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская пояснила «ФВ» позицию ведомства относительно рекомендации Комиссии РАН по борьбе с лженаукой ограничить рекламу гомеопатических препаратов.

В принятом меморандуме о лженаучности гомеопатии Комиссии РАН рекомендовала ФАС «обеспечить защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств», напомнила Надежда Шаравская.

«ФАС на своем официальном сайте сообщила, что пока такие препараты регистрируются в качестве лекарственных препаратов, в их рекламе разрешается указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, что запрещено для любых иных объектов рекламы», - рассказала она.

Для выполнения рекомендаций комиссии необходимо сначала определиться со статусом гомеопатических препаратов, подчеркнула собеседница «ФВ».

«Вопросы наличия или отсутствия лечебных свойств у гомеопатических препаратов – это прежде всего вопросы соответствующих экспертиз и регистрационной процедуры, которую осуществляет Министерство здравоохранения, - заключила Надежда Шаравская. - Поэтому мы сможем выполнить рекомендацию комиссии только после регуляторных решений со стороны Минздрава и изменения статуса гомеопатических препаратов в законе об обращении лекарственных средств».

Напомним, в настоящее время Минздрав создает рабочую группу, в которую войдут представители академической науки по ряду направлений практического здравоохранения, а также специалисты в области гомеопатии. Как сообщили в министерстве, «основной задачей рабочей группы станет выработка оптимальных подходов к регулированию оборота гомеопатических препаратов и деятельности специалистов в данной области».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
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