ФАС: в России завышены цены на 95 позиций антиретровирусных, антибактериальных и противотуберкулезных препаратов

ФАС России подвела итоги второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарства. Исследовались цены на препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и противотуберкулезные лекарства.

Выявлено, что в целом цены на эти препараты на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира, а по 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран. В то же время, по 95 позициям препаратов ФАС России найдены более низкие цены в отдельных референтных странах.

«По всем выявленным случаям превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над минимальными ценами в референтных странах ФАС России планирует осуществить комплекс мер по их снижению до выявленного минимального уровня», - подчеркнул начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.